Le Cerbaie sotto assedio. Fra controlli e denunce

Un "assalto" anche dall’alto per scoprire le vie di fuga dei pusher. E poi controlli serrati, sequestri, denunce e rimozione di quintali di rifiuti. E’ un pressing che non conosce sosta quella contro la criminalità e l’illegalità che si annida dentro e intorno alla Cerbaie. Prosegue l’importante sforzo intrapreso dai carabinieri impegnati in attività di controllo straordinario del territorio, anche avvalendosi del rinforzo di personale della compagnia di intervento operativo del sesto Battaglione Toscana di Firenze e dell’ausilio del quarto nucleo elicotteri di Pisa. L’area delle Cerbaie, è ormai nota per la presenza di pusher che all’interno delle aree boschive hanno realizzato una piazza di spaccio che attira acquirenti soprattutto dalle vicine province di Pisa, Pistoia e Lucca. Gli spacciatori, per sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine hanno realizzato bivacchi di fortuna che hanno trasformato in piccole basi di appoggio per nascondersi e sostenersi nell’area boschiva. Durante il mese di marzo la compagnia carabinieri di Empoli, ha eseguito dieci servizi dedicati al controllo dell’area rurale interessata, con l’impiego di personale della territoriale (stazione di Fucecchio), tre con squadre di intervento operativo del quarto battaglione Toscana e con l’ausilio degli aeromobili del Nucleo Elicotteri di Pisa.

Con l’impiego dell’unità aerea è stato avviato un nuovo progetto finalizzato a mappare la zona dall’alto, e consentire di comprendere quali possano essere le vie di fuga utilizzate dai pusher per sfuggire ai controlli. Nell’ultimo mese – si apprende – sono state identificate 90 persone, 48 veicoli (due sanzionati per irregolarità amministrative), sono state eseguite 6 perquisizioni personali e sequestrati circa 200 grammi di hashish, abbandonati durante la fuga da un pusher nordafricano in un’area boschiva sita in prossimità delle “padule” di Fucecchio. Svariati – durante i blitz – sono stati i bivacchi ed accampamenti rimossi, realizzati dai pusher e conferito in discarica per lo smaltimento circa cinque quintali di rifiuti anche speciali (batterie auto), oltre recuperare anche armi ed oggetti atti ad offendere.

In occasione di questi servizi – viene spiegato – è stato rintracciato un cittadino straniero già destinatario del provvedimento di foglio di via dal Comune di Fucecchio emesso dal Questore di Firenze, che è stato segnalato all’autorità giudiziaria ed allontanato. Sempre durante questi controlli sono stati denunciati all’autorità giudiziaria due cittadini italiani che non osservavano le disposizioni in materia di custodia delle armi, con il conseguente sequestro di una pistola e cinque fucili da caccia. La lotta non si ferma.

Carlo Baroni