Le case di Comunità e i lavori. Cantieri dalla prossima settimana

Al via la prossima settimana alcuni importanti lavori di ristrutturazione e di adeguamento sismico in alcune strutture dell’Asl. Si tratta di cantieri per la realizzazione della Casa della Comunità di Fucecchio e di Montelupo, Per quanto riguarda la Casa di Comunità di Fucecchio l’intervento consiste nella ristrutturazione del blocco C del presidio ospedaliero trasformando le ex 5 camere di degenza in 8 ambulatori di medicina generale. Contestualmente è previsto il rifacimento completo degli impianti, degli infissi, della facciata e delle finiture interne. Operazione da un milione e 950 mila euro, di cui 1 milione e 200 mila euro sono finanziamenti con i fondi del Pnrr, 500 mila euro con il fondo complementare regionale e 250 mila euro con il fondo delle opere indifferibili. L’avvio del cantiere sarà lunedì e durerà un anno. Per la Casa di Comunità di Montelupo l’intervento consiste nella riqualificazione funzionale dell’attuale distretto socio sanitario di viale Centofiori per renderlo più adeguato all’attività di medicina generale.

Contestualmente è previsto il rifacimento completo degli impianti, degli infissi, la realizzazione di scala di emergenza esterna e di un nuovo volume all’ingresso. Lavori per 2 milioni di euro, di cui 1 milione e 236 mila 560 euro con i fondi del Pnrr, 513 mila 440 euro con il fondo complementare regionale e 250 mila euro con il fondo delle opere indifferibili. Si comincia giovedì ed è previsto un anno e mezzo per la realizzazione.