Lavoro, il senatore Parrini dialoga con l’ex ministro Damiano

Il lavoro e la sicurezza al centro di un incontro pubblico organizzato per le 21.15 di questa sera alla Casa del Popolo di Limite sull’Arno, in via Dante Alighieri, civico 62. Protagonisti dell’iniziativa – che si intitola "Il Pd discute di lavoro, sicurezza e valore", un titolo che non lascia spazio a interpretazioni – il senatore Dario Parrini, nella veste di vicepresidente della commissione Affari costituzionali del Senato, e Cesare Damiano, già ministro del Lavoro.

Come noto, Cesare Damiano è stato deputato alla Camera per tre legislature, ricoprendo vari incarichi parlamentari, e ministro del lavoro e della previdenza sociale dal 17 maggio 2006 all’8 maggio 2008 nel secondo governo Prodi.

L’appuntamento di stasera vorrà essere, nelle intenzioni degli organizzatori, un’occasione di confronto sulle nuove sfide poste dalle esigenze economiche e dall’etica del lavoro.