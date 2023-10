"Lavoro e sicurezza". Un convegno con Giani al monumento ai Caduti

Educare le nuove generazioni e la comunità all’importanza dei temi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Un lavoro che Fucecchio porta avanti da tempo con iniziative di alto profilo. Come quella che nei giorni scorsi ha visto protagoniste le classi terze e quarte degli indirizzi tecnici e professionali dell’istituto Checchi, che al teatro Pacini hanno incontrato Evaretto Niccolai, presidente provinciale e consigliere nazionale Anmil, Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, giovane vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel 2021 in un’azienda tessile di Montemurlo, il compagno di Luana Alberto Orlando e la cugina Ilaria Colombraro, che ha presentato agli studenti la sua tesi di laurea sulle morti bianche e gli infortuni sul lavoro. Ma il percorso continua.

In occasione della 73esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, l’Anmil provinciale di Firenze e la sezione territoriale di Fucecchio, in collaborazione con il Comune e la Regione Toscana, organizzano il convegno "Lavoro e sicurezza. Trasformare in un modo di vivere il valore della prevenzione": si terrà sabato prossimo, 14 ottobre, al monumento ai Caduti in piazza XX Settembre (in caso di maltempo l’iniziativa si terrà al Teatro Pacini in piazza Montanelli).

Interverranno il presidente della Regione Eugenio Giani, il senatore Dario Parrini, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il vicesindaco di Fucecchio Emma Donnini, il vice presidente nazionale Anmil David Magini, il presidente territoriale Anmil Evaretto Niccolai, il direttore provinciale Inail Firenze David Maccioni, la dirigente sezione Inail Empoli Nunzia Giovanna Pisano, la vicaria di Firenze Maria Stella Falsini, l’assistente sociale direzione territoriale Firenze Chiara Manetti, l’arciprete della Collegiata di Fucecchio monsignor Andrea Pio Cristiani, gli amministratori dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore e una delegazione di studenti fucecchiesi che hanno partecipato al concorso fotografico "Scatta sicurezza", dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante il convegno si terrà la consegna dei brevetti e dei distintivi d’onore ai Grandi Invalidi del Lavoro. A seguire pranzo sociale. Una giornata che prenderà inizia alle 9.30.

C. B.