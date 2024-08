Lavori in piazza Boccaccio. Calo di affari per i negozi. Ora arrivano i risarcimenti

I lavori su piazza Boccaccio hanno ripreso il via lo scorso luglio, subito dopo la fine di Mercantia. Ma l’operazione richiederà ancora alcuni mesi e i tempi saranno indirettamente stabiliti anche dal meteo, visto che un autunno particolarmente piovoso rallenterebbe i lavori.

Nel frattempo però il Comune di Certaldo è pronto a indennizzare i commercianti che hanno assistito a un calo del fatturato delle rispettive attività a causa del cantiere del centro urbano: 11 le attività commerciali di piazza Boccaccio, via 2 Giugno e borgo Garibaldi ammesse al contributo a fondo perduto, per un importo complessivo di poco inferiore ai 25mila euro. Sono gli ultimi sviluppi legati al centro urbano, per un provvedimento decretato dalla precedente amministrazione comunale sul finire della scorsa legislatura. E che è arrivato alla parte pratica: dopo aver visionato l’elenco dei richiedenti e aver effettuato i controlli di rito, il Comune ha disposto l’erogazione di un contributo compreso fra i 2500 e i 931 euro per ciascuna delle 11 attività capaci di dimostrare un calo dei propri affari legato ai lavori iniziati lo scorso anno. Per i quali l’amministrazione attuale ha predisposto un "cronoprogramma d’emergenza", qualora dovessero sorgere imprevisti: il sindaco Giovanni Campatelli aveva incontrato i commercianti sul finire dello scorso mese, per fare il punto e rassicurarli.

L’intenzione del Comune, d’intesa con la ditta che sta effettuando il lavoro, è di ultimare in primis il cantiere della piazza, rendendola pienamente fruibile entro l’inizio del prossimo ottobre. E a quel punto, gli operai si sposteranno su borgo Garibaldi prima e via 2 Giugno poi. I tempi degli interventi saranno in parte dettati e influenzati anche dal meteo, che potrà aumentare o rallentare il ritmo del lavoro. E in quest’ultima ipotesi, qualora entro novembre piazza Boccaccio non dovesse essere pronta, l’idea sarebbe di spostarsi in via Roma per non interferire eccessivamente con gli eventi legati alle festività natalizie e penalizzare di nuovo il commercio. Dall’amministrazione tuttavia trapela fiducia: la ’nuova’ piazza Boccaccio, pedonale in toto e in parte ammirata lo scorso mese, dovrebbe a breve essere totalmente a disposizione di residenti e visitatori.

G.F.