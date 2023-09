Lavori in corso Matteotti: "Niente stop al cantiere". Sarà liberato per Natale

"I lavori in corso Matteotti saranno conclusi nei tempi previsti", lo assicura il sindaco Alessio Spinelli dopo che lo stallo per alcuni giorni del cantiere aveva destato sospetti di possibili rallentamenti e lungaggini nell’esecuzione delle opere. "Le giornate in cui non si sono visti gli operai sono dovute solo a motivi tecnici e non a “apocalissi” o “stravolgimenti epocali” – spiega il primo cittadino – come qualcuno vorrebbe far credere, alimentando la paura che va soltanto a danno dei commercianti".

"Questo intervento – aggiunge Spinelli – è strategico e voluto da tutti i commercianti e pertanto fu all’epoca inserito nel programma di mandato amministrativo, poi, finanziato interamente anche dai fondi europei per la bellezza e la funzionalità del progetto". L’obiettivo resta dunque quello di terminare la riqualificazione del Corso prima di Natale, così da lasciare libera dal cantiere questa zona dove ci sono tanti negozi, nel frangente dell’anno dove si registra il fatturato maggiore. L’intervento, ormai in pieno svolgimento da mesi, sta andando avanti per stralci. Con la riqualificazione del corso e a seguire di piazza Amendola (inizierà a settembre per terminare a primavera) e dello spazio alle spalle del Nuovo Teatro Pacini tra piazza Montanelli e via Landini, si chiude il cerchio del maxi progetto di restyling dell’area centrale di Fucecchio. Sulla quale sono poi arrivati i milioni del Pnrr che l’amministrazione è stata in grado di intercettare con i progetti che ha presentato.

Un percorso, lo ricordiamo, iniziato con la riqualificazione di piazza Montanelli nel 2019 a cui è seguito di recente quello di via Checchi e l’attiguo vicolo Pacini. La prossima tappa in ordine di tempo verso l’obiettivo è quindi quella riguardante la strada dei negozi – un punto di vera forza del commercio sul territorio – che tutti, cittadini, negozianti e municipio, vogliono pronta prima delle festività già riqualificata per dar modo ai visitatori di vivere al meglio e con successo il clima del Natale. Sempre in fatto di lavori, intanto, con la Metrocittà di Firenze sulla Strada Provinciale 111 Via delle Cerbaie si sta concludendo un importante intervento di riasfaltatura del manto stradale a seguito dei lavori per l’estensione della rete del gas metano. Un’altra importante opera per la sicurezza stradale.

