Lavori in centro, rush finale. Riapre via 2 Giugno con i mercatini di Natale

Oggi riaprirà ufficialmente il tratto di via 2 Giugno interessato dalla realizzazione della nuova pavimentazione, che a partire da domani ospiterà il primo dei mercatini promossi dal centro commerciale naturale Con Certaldo in vista delle festività natalizie. E’ in dirittura d’arrivo anche il cantiere di piazza Boccaccio: la riapertura definitiva della piazza (fatta eccezione per una porzione dello spazio che servirà da deposito indicativamente sino al termine dell’intero cantiere di riqualificazione del centro urbano) dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale, facendo così il punto delle operazioni e confermando il regolare svolgimento degli eventi natalizi previsti in centro. "Natale a Certaldo", questo il nome della manifestazione di carattere commerciale messa a punto dal CCN Con Certaldo e dal Comune, inizierà quindi domani in via 2 Giugno, dove saranno allestiti i primi banchi del mercatino. Una rassegna che vedrà almeno altri sei appuntamenti: quello immediatamente successivo è in programma il 30 novembre prossimo, per poi raggiungere cadenza praticamente settimanale a dicembre nei giorni 1, 7, 14 e 15.

Il primo a svolgersi in piazza Boccaccio sarà con tutta probabilità quello di fine novembre: l’amministrazione ha confermato come i lavori in piazza stiano procedendo a pieno ritmo e che nel giro di circa sette giorni (meteo permettendo) dovrebbe essere restituita alla cittadinanza. Lo slittamento di qualche giorno sarebbe sostanzialmente dovuto anche al fatto che l’impresa edile si sia trovata a non poter lavorare per un certo periodo a pieno organico, a causa della temporanea defezione di alcuni operai dovuta a motivi di salute. Una problematica emersa a inizio mese, ma che sarebbe comunque stata ormai del tutto risolta. Altre opere collaterali verranno inoltre effettuate a piazza già aperta: il Comune ha ad esempio previsto alcune limitazioni temporanea alla circolazione in via Roma e via IV novembre (dalle 22 del 3 dicembre prossimo alle 9 del 4 dicembre successiva) per permettere le ricollocazione dell’edicola in piazza Boccaccio. A breve, in ogni caso, ci saranno novità.