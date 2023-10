Lavori all’ex campo sportivo. Il via libera dell’amministrazione. Uffici al posto degli spogliatoi

C’era una volta il campo sportivo di Montespertoli. Nel centro, di fatto, del paese, a due passi da piazza del Popolo. Ricordo struggente, per i tifosi con più primavere sulle spalle. Oggi, l’ex campo sportivo - già in parte adibito a parcheggio - è in procinto di essere completato come area di sosta strategica per il cuore di Montespertoli. Da tanti anni, lo stadio è a Molino del Ponte, in mezzo ad una vasta area sportiva nel fondovalle Virginio. Come un tracciante direttamente dal lontano passato, nell’ex campo sportivo sono rimasti gli, altrettanto ex, spogliatoi. Mesi fa, il Comune li ha alienati tramite asta e se li è aggiudicati la Coop, che ha lì vicino il negozio supermercato.

La Coop ne farà uffici - ampliando quelli attuali - e locali per i soci. Se prima questa era una intenzione, adesso è giunto il disco verde al progetto, che quindi si avvia alla fase esecutiva. Sempre più vicino quindi il giorno in cui si vedrà una Coop di Montespertoli più ampia, se non nel reparto vendita, in quello dei servizi. Che rivestono comunque una grande importanza. Uno degli interventi (comunque sarà necessario del tempo) riguarda la realizzazione di un muro di sostegno del terreno di pertinenza alle sistemazioni esterne relative alla riorganizzazione funzionale degli ex spogliatoi. Questo muro sarà realizzato in cemento armato ed avrà ruolo importante per la stabilità di tutta la struttura. Le verifiche - si specifica - sono state condotte sia in condizioni statiche che in condizioni sismiche. L’approvazione del progetto è arrivata dal Comune, con la giunta Mugnaini, che spiega: "Coop Montespertoli è proprietario degli ex spogliatoi del campo sportivo, in adiacenza al proprio punto vendita, allo scopo di ricavare nuovo locali per uffici e una sala riunioni funzionali alla propria attività". Il sì al progetto subordina l’esecuzione degli interventi edilizi alla contestuale ristrutturazione delle rampe di scale di accesso all’ex campo sportivo e alla riqualificazione degli spazi pertinenziali esterni, oltre al miglioramento estetico complessivo dell’immobile.

A.C.