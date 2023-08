Lavori alle tribune di Montespertoli: il tifo non si interrompe

MONTESPERTOLI

Imminenti importanti lavori di adeguamento delle tribune dello stadio di Molino del Ponte. Ma niente panico: i tifosi del Montespertoli potranno tranquillamente assistere alle partite in casa della squadra, poiché la struttura sarà sempre agibile anche durante il cantiere. Cosa di rilievo giacché il Montespertoli si prepara ad una nuova stagione in Eccellenza, alto livello che sta richiamando parecchio interesse. La precisazione è giunta dal sindaco, Alessio Mugnaini: "Non si tratta di lavori invasivi". Tuttavia, in seguito a richieste del gestore Asd Montespertoli e a sopralluoghi tecnici, è emersa questa necessità di manutenzione e adeguamento - si fa riferimento in genere a "miglioramento" - delle tribune in cemento armato del campo di calcio nel fondovalle Virginio. Ecco che cosa dovrà essere fatto nelle prossime settimane: ampliamento dell’impianto elettrico esistente della tribuna e relativa certificazione; realizzazione di un bagno disabili; messa a norma del parapetto frontale in ferro e relative tinteggiature; risanamento delle parti deteriorate nell’intradosso delle tribune scoperte con trattamento protettivo delle armature. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per circa 46mila euro.

Andrea Ciappi