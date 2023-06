Lavori all’antica fontana Cantiere in piazza dei frati Fra tradizione e futuro

La fontana di piazza La Vergine (a Fucecchio conosciuta da tutti come piazza dei frati) tornerà a nuovo splendore. Il cantiere è già in pieno svolgimento. E fa parte della grande partita di lavori di rigenerazione urbana che interessano, e interesseranno anche per i prossimi anni, il territorio e la città. A fare l’annuncio è il sindaco Alessio Spinelli. "Abbiamo posto l’attenzione su questa fontana e abbiamo deciso di restaurarla e ristrutturarla perché era vecchia e obsoleta – dice il primo cittadino –, percolava acqua dappertutto. Le opere sono in corso: sarà rifatta la pavimentazione con una resina di bi-componenti, e anche gli ugelli verranno risistemati per rendere questo luogo un’altra bella porta d’accesso al paese". Un altro lavoro importante dunque, di valorizzazione delle bellezze e della storia della città. Un altro progetto che si inserisce nelle politiche di recupero del centro cittadino – come il più ampio intervento su Parco Corsini – e di sviluppo delle offerte turistiche e attrattive della città.

L’intervento di riqualificazione di Parco Corsini, lo ricordiamo, si pone una serie di obiettivi tra cui quello di rendere il luogo maggiormente attrattivo, data anche la sua posizione strategica all’interno degli itinerari storici come la Via Francigena, la Romea Strata e la Via Medicea, ma anche quello di migliorare in maniera sensibile i sistemi di accoglienza e di sicurezza, attraverso il consolidamento dei muri di contenimento, un completo restyling della pavimentazione, una riqualificazione dei percorsi di accesso, opere di drenaggio delle acque meteoriche, realizzazione di staccionate e molti altri interventi. Fucecchio, nel complesso, è già un gigantesco cantiere che vede opere sulle scuole, sulle piazze, nel cuore del centro storico, e anche in corso Matteotti che sarà completamente riqualificato.

Un intervento che, insieme al rifacimento delle piazze Montanelli e Amendola, renderà più bello e più attrattivo il centro. Su corso Matteotti i lavori hanno preso il via dopo Pasqua. Si procede per step e per arrivare prima delle festività natalizie con la via dello shopping già riqualificata per dar modo ai negozianti e ai visitatori di vivere al meglio l’opera appena conclusa.

Carlo Baroni