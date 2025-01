Lavori al “Mauro Cecchi“ 210mila euro di finanziamento

Un’operazione da 260mila euro, 210mila dei quali ottenuti tramite un finanziamento della Regione. L’intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato l’impianto sportivo comunale "Mauro Cecchi": la struttura è stata ’re-inaugurata’ pochi giorni fa, alla presenza del governatore Eugenio Giani, del sindaco Alessandro Giunti, del vice-sindaco Antonini e del presidente del Limite e Capraia Maurizio Tramacere Falco.

Si tratta del progetto di riqualificazione del campo da calcio a 5, con un nuovo manto in erba sintetica drenante, e la ristrutturazione degli spogliatoi e uffici, con nuova impiantistica, pavimentazione, rivestimenti interni, infissi e servizi igienici. Le opere sono state eseguite nell’arco del 2023 e del 2024 in più fasi per consentire il prosieguo dell’attività sportiva.

"Era importante riqualificare il campo sportivo Cecchi - ha detto Giunti -. La nostra Festa dello Sport, insieme a tutte le altre iniziative e manifestazioni sportive, è la testimonianza di quanto sia necessario potenziare gli spazi dedicati alla pratica sportiva e ai suoi servizi per migliorarne la funzionalità per tutti gli utenti che frequentano le strutture".