L’Avis Empoli alla Pediatria del San Giuseppe

Bel gesto di generosità da parte dell’associazione Avis Empoli. Lunedì scorso, in occasione dell’Epifania, alcuni volontari si sono infatti recati presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli, per consegnare insieme alla Befana un piccolo dono ai bambini del reparto di Pediatria. Un piccolo ma significativo gesto, volto a regalare almeno un sorriso ai piccoli pazienti per cercare di donargli qualche momento di felicità in un periodo difficile. È stata l’occasione per porgere loro i più calorosi e sinceri auguri di buona guarigione, oltre che per trascorrere qualche momento spensierato. La Befana e i volontari hanno fatto il giro del reparto con una cesta piena di piccoli doni. Quello che è appena cominciato è il 59esimo anno di attività dell’associazione e dalla sede di via Guido Rossa rinnovano l’invito a donare ricordando che c’è urgente bisogno di sangue tipo 0, A e B.