L’Auser in festa Arriva il nuovo mezzo

Un nuovo mezzo si va ad aggiungere al già cospicuo parco di mezzi posseduto dall’Auser Territoriale Empolese Valdelsa. La nuova auto sociale sarà inaugurata oggi in occasione della giornata del volontario e del tesseramento. La sede di Auser in via Lavagnini 53 sarà aperta per tutta la giornata. Il nuovo mezzo sarà ufficializzato con la benedizione di Don Guido Engels, cerimonia alla quale parteciperanno il sindaco Brenda Barnini e gli sponsor che hanno contribuito all’acquisto. . Saranno presentate le attività associative ed esposti i lavori della sartoria solidale Auser Filo d’Argento Empoli.