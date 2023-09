"Lasciata a piedi dall’autobus"

"L’autobus delle 15.15 diretto alla stazione non è passato da via Oberdan e in più non sono stati aggiornati gli orari alla fermata e ciò disorienta gli utenti del servizio". La protesta arriva da una pendolare che attacca: "Non è la prima volta che vengo lasciata a piedi". L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio, nel giorno in cui sono entrati in vigore i nuovi orari. Puntuale è arrivata la risposta di Autolinee Toscane: "Ci scusiamo con la passeggera. Gli uffici, appresa la segnalazione, faranno puntuale verifica su quanto denunciato". Autolinee Toscane ne approfitta per ricordare che "i nuovi orari sono in fase di sostituzione in tutte le 400 fermate del servizio urbano empolese". Sulla applicazione ufficiale ’at bus’ è comunque possibile consultare gli orari in vigore per ogni fermata e per ogni linea, direttamente sullo smartphone.