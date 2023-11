L’appello del sindaco: "Documentate i danni"

L’elenco è lungo ma, fortunatamente, rispetto ad altri Comuni dell’Empolese Valdelsa dove la conta dei danni è ben più disastrosa, a Montelupo Fiorentino non si sono registrati disagi importanti. La perturbazione che ha lasciato dietro di sé vittime e grande paura si è tradotta a Montelupo nello straripamento di alcuni fossi che nel territorio comunale ha provocato allagamenti diffusi nelle frazioni; la più colpita, Camaioni. Sono cinque gli allagamenti da caditoie tra via Maremmana nella frazione di Sammontana e Botinaccio. Allagati i giardini della frazione Torre e segnalato un allagamento parziale (con conseguente parziale frana) sulla Statale 67, evento, questo, sul quale è intervenuta prontamente Anas. Tra le segnalazioni anche quella riguardante la presenza di rami sulla strada dell’Antinoro, a Pulica e nel giardino dell’Orto dei Frati in zona Ambrogiana. Un cavo elettrico è caduto su via XX Settembre ma è stato ripristinato in breve tempo; nella lista dei danneggiamenti causati dalla tempesta Ciaran anche allagamenti in alcune abitazioni di via Salvemini, via Maremmana e della frazione di Samminiatello, così come in via Asia.

Anche qualche scantinato non abitato è stato invaso dalla furia dell’acqua. Sempre a Samminiatello, la quantità di pioggia caduta nella notte tra giovedì e venerdì ha portato all’allagamento di piazza dell’Orcio, dove però l’emergenza è rientrata velocemente. Infine, un appello da parte del sindaco Paolo Masetti, delegato alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni. Un appello rivolto ai cittadini in queste ore alle prese con danni ingenti a strutture, abitazioni, attività commerciali. "Può darsi che arrivino aiuti economici. Ci è stata anticipata l’emissione di un’ordinanza della Regione per un primo ristoro dei danni subiti a seguito dell’evento che ha colpito anche il nostro territorio. In attesa di una comunicazione ufficiale, invitiamo i cittadini che hanno subito danni a documentare con fotografie la propria situazione e a conservare eventuali fatture per spese sostenute".

Y.C.