"L’anello mancante", risate in vernacolo

EMPOLI

Penultimo appuntamento con la rassegna in vernacolo "ShalomInscena", che oggi pomeriggio alle 17.15 vedrà la compagnia empolese La Martinicca portare "L’anello mancante" al Teatro Shalom di Empoli. Si tratta di una commedia brillante in tre atti in vernacolo empolese scritta e diretta da Romano Franceschi. La vicenda è ambientata a Empoli nei primi anni Sessanta. Otello, ormai molto anziano e pieno di acciacchi, vive di ricordi, trascorrendo gran parte della sua giornata in casa. È accudito dalla sorella Tosca, che riceve un aiuto disinteressato anche dalla vicina Laura, infermiera in ospedale. Otello e Tosca, rimasti vedovi entrambi giovanissimi, hanno anche un fratello sacerdote, Egidio, che periodicamente va a trovarli dando loro un po’ di conforto. Un giorno, in una delle sue visite comunica ai due fratelli che si recherà in Colombia come padre missionario. Sul palco ad interpretare i tre fratelli saranno lo stesso Romano Franceschi nelle vesti di Otello, Cristina Campori (nella foto) in quelle di Tosca e Simone Stortini nel ruolo di Don Egidio. La vicina di casa dei protagonisti Laura sarà invece interpretata da Anna Tognetti, mentre Massimo Cioffi e Francesca Tramaglino saranno rispettivamente Ismaele, uno straniero e Addolorata, una lavandaia. Per informazioni telefonare al 377 3504964 oppure allo 0571 77528.