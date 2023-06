L’amore e l’autismo Successo a teatro

"Benedetta e Niccolò. Una storia d’amore e di autismo" è lo spettacolo teatrale tratto dal libro di Giorgio Bernard con adattamento e regia di Lucia Baldi andato in scena al Pacini nei giorni scorsi. Uno spettacolo che ha riscosso uno scroscio di applausi. In scena la vicenda di una giovane madre e del suo bambino, le aspettative e i progetti di una vita, fino a che la serenità della famiglia non viene cancellata da una diagnosi terribile: autismo. L’iniziativa promossa da Polisportiva Certaldo e Io & Teatro è inserita nel progetto di inclusione Us - #Universisolidali del Teatrino Dei Fondi, con il contributo di Fondazione Cr Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6. Le offerte della serata sono state devolute all’associazione Abbracciami Aps. "Spero che questo spettacolo - ha dichiarato la regista Lucia Baldi - possa rappresentare uno stimolo, un esempio e un aiuto per tante famiglie che si trovano ad affrontare momenti così difficili. Il messaggio che contiene, infatti, è un messaggio di speranza: un modo per dire che, nonostante tutto, è possibile alzarsi, riprendere la vita nelle proprie mani e continuare a camminare".