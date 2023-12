L’amicizia oltre la scuola

Una volta si vedevano quotidianamente sui banchi di scuola, adesso gli alunni della quinta A dell’istituto per ragionieri Enrico Fermi di Empoli si sono ritrovati a cena a cinquanta anni dal diploma. Alla serata andata in scena in un locale di San Miniato, oltre alla professoressa di italiano Maria Grazia Arrighi, hanno partecipato Mauro Costagli, Maria Cristina Dami, Laura Tarchi, Paola Carmignani, Patrizia Giuntini, Ivana Gherardini, Daniela Lucarelli, Patrizia Marmoni, Manuela Floridi, Manuela Menichetti, Elio Fagioli, Mario Tinti e Claudio Freschi. "La magia del Natale ha dato ancora più luce alla magia della nostra amicizia – ha raccontato Costagli –. Quei ragazzi del 1973 ora sono i nonni del 2023. ma questo è il bello della vita". La serata è trascorsa in allegria nel ricordo dei tempi che furono e conclusa con la promessa di un nuovo incontro tra altri cinquanta anni.