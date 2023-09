Blitz al deposito comunale a Empoli. Fermato il ladro dei cantieri

Empoli, 7 settembre 2023 – Quando i carabinieri gli hanno fatto svuotare il sacco è uscito fuori tutto il pesante bottino. Nello zaino che portava sulle spalle aveva nascono ben nove giunti “a croce“ per ponteggi precedentemente rubati dal magazzino comunale che ha sede agli ex macelli. I supporti metallici trafugati, nello specifico, sono quelli che servono al montaggio dei tabelloni elettorali sui quali, in occasione delle elezioni, vengono affissi i manifesti dei candidati. Ma in questo caso la politica c’entra poco. Alla base del furto non c’era certo un’idea di sabotaggio delle prossime elezioni amministrative, ma piuttosto l’intenzione di racimolare qualche decina di euro cercando di rivendere il materiale ferroso sul mercato illegale. Complessivamente si parla di circa 200 euro di valore. L’autore del fatto è un cittadino del Centro Africa di 33 anni.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati dei residenti della zona che, intorno alle 14, hanno notato l’uomo introdursi all’interno del magazzino scavalcando la recinzione a protezione. Dopo qualche minuto è stato visto uscire sempre con la stessa modalità. Grazie alla descrizione fornita dagli stessi testimoni i militari sono riusciti ad intercettare in poco tempo lo straniero. Era ancora in zona, non distante dallo stesso magazzino preso di mira. I carabinieri lo hanno fermato e perquisito. Dentro alla sacca che portava sulle spalle c’erano i nove i giunti utili al posizionamento della cartellonistica. I carabinieri hanno anche notato che oltre alla sottrazione di oggetti appartenenti al patrimonio pubblico, l’uomo aveva danneggiato l’ingresso dei locali utilizzati come rimessaggio forzando la porta d’accesso per potersi aprire il varco.

Il trentenne è stato portato al comando dei carabinieri e identificato. Al termine di tutte le operazioni è scattata nei suoi confronti la denuncia per furto aggravato e per violazione alle norme di soggiorno sul suolo italiano. Lo straniero risultava infatti avere anche il permesso scaduto.