Ladri scappano con una cassaforte

Un colpo dal copione mordi e fuggi. Mentre l’allarme suona. La banda di malviventi, tuttavia, è riuscita a darsi alla fuga portando via una piccola cassaforte contenente denaro. Ora sono in corso attività d’indagine capillari e profonde da parte dei militari della Compagnia di Empoli. I carabinieri, infatti, sono intervenuti, nella serata di domenica, a Cerreto Guidi nel negozio "Brico Io" dove ignoti, poco prima, dopo essersi aperti un varco spaccando due porte sul retro del negozio, sono entrati ed hanno asportato una piccola cassaforte temporizzata che era ancorata al pavimento nell’area delle casse. I ladri, appunto, una volta dentro hanno agito con grande rapidità, prima di essere messi in fuga dall’attivazione dell’allarme.

È in corso il lavoro di esatta quantificazione il denaro contenuto nella cassaforte, tutto in contanti. Sul fronte delle indagini i carabinieri stanno conducendo – fatte le verifiche ed i rilievi di rito e di legge – stanno effettuando tutti gli approfondimenti per dare un volto ed un nome ai malviventi che sono entrati in azione.