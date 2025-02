Ladri in casa. Rubati anche i profumi

L’appartamento messo a soqquadro, i cassetti in camera tutti aperti e svuotati sul letto, diventato un cumulo di oggetti; quelli che i ladri hanno escluso dalla selezione e scelto di non portar via. La scena è sempre la stessa ma non per questo ci si abitua. Pochi minuti e il blitz è servito. Siamo nei pressi del campo sportivo di via Gagarin a Limite sull’Arno dove "anche uscire a prendere il pane è diventato pericoloso". Parola della vittima dell’ennesimo furto messo a segno sul territorio, Rossana Filippi, che ha trovato l’amara sorpresa poco dopo esser uscita per raggiungere il supermercato insieme al suo cane. "Erano le 17.30 – racconta la donna – sono uscita per una mezz’ora sotto la pioggia battente. Quando sono rientrata, passando dal garage, ho sentito la portafinestra che dà sul giardino sbattere e ho capito subito".

Nella villetta a schiera, in un vialetto interno, col buio, nessuno del vicinato si è accorto dell’incursione dei malviventi, "che sicuramente hanno studiato le mie abitudini- dice Filippi - L’allarme in questi giorni di temporale è andato in corto, aspettavamo l’elettricista". Una coincidenza che è costata cara. Disturbati dal rientro della proprietaria i ladri hanno lasciato il lavoro a metà, alcune collane d’oro non toccate così come l’i-pad. "Ma hanno portato via tutti gli orologi di valore di mio marito, una collana d’oro con brillanti e un anello d’oro bianco e diamanti". Insieme a due profumi e a bracciali di argento. "In 23 anni, è la prima volta". Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Y.C.