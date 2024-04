Ladri di borse in agguato. Tre colpi in dieci giorni. Fra zona Coop e cimitero

Vietato distrarsi. Il ladro che agisce con destrezza è in agguato. I casi si ripetono. Tre, da quanto abbiamo appreso, nel giro di una decina di giorni. Due nella zona della Coop. Nel primo caso, quello più risalente, una signora ha visto sparire la propria borsa dalla macchina: probabilmente era stata accuratamente osservata nei suoi movimenti dal malvivente. Nell’episodio più recente, è ancora la borsa di un’altra signora a diventare facile preda. Tant’è che la figlia ha lanciato un appello sui social: "Nel pomeriggio hanno rubato la borsa a mia madre alla Coop di Fucecchio. È una borsa bordeaux con scritta Harrods. La cosa più importante sono i documenti". E così, dai commenti che seguono, viene fuori anche un ulteriore caso, stavolta non nella zona commerciale ma al cimitero: una donna a cui hanno portato via la borsa, proprio nello stesso giorno.

Fattispecie che si ripetono in una zona vasta. Persone lamentano di casi anche nella zona della Coop di San Miniato – "c’è gente che ruba la spesa" – e anche in prossimità di altri cimiteri del Comprensorio dove i ladri, negli ultimi tempi, sono stati particolarmente attivi nel centro storico di San Miniato e nella campagne limitrofe. I furti di borse non sono mirati esclusivamente alla persone anziane e quindi ai soggetti ritenuti più vulnerabili e più semplici da colpire. Sono un fenomeno trasversale: i malviventi tengono gli occhi ben aperti sui soggetti che si distraggono che, anche per qualche istante, lasciando quel qualcosa che a loro interessa incustodito. I furti di borse in auto sono purtroppo sempre più frequenti, soprattutto nella bella stagione quando capita più frequentemente di tenere i finestrini aperti. Basta, infatti, un attimo di distrazione, non solo per la borsa ma per qualunque cosa si trovi a portata di mano dall’esterno come cellulare, oggetti personali, portafoglio e anche buste della spesa; il movimento è così rapido che la persona non riesce nemmeno ad intervenire. E comunque quanto qualcuno si accorge di essere stato vittima di furto è importante immediatamente avvertire le forze dell’ ordine.

Le persone anziane restano invece le prede preferite per quanto concerne le truffe, e su questo specifico aspetto in questi ultimi anni anche le forze dell’ordine hanno lanciato molti appelli su come prevenire i rischi di finire nella rete di chi si finge finto addetti di servizi (luce, gas, acqua) falso maresciallo o avvocato, parla di incidenti ai propri congiunti e chiede soldi per risolvere i problemi.

Carlo Baroni