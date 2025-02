Ladri svaligiano l’Appaltino, rubati soldi e prodotti

Vinci (Firenze), 21 febbraio 2025 – Si sono introdotti nel negozio dopo aver divelto un’inferriata, forse con l’utilizzo di un flessibile, riuscendo a non richiamare l’attenzione delle titolari che dormivano nelle casa adiacente. Una volta all’interno, hanno fatto man bassa: hanno portato via generi alimentari, oggetti di valore e contanti, per un bottino che secondo una prima valutazione ammonterebbe a circa 10mila euro. Ignoti hanno messo a segno un colpo ai danni dell’Appaltino di Faltognano, per un atto predatorio che si è verificato ieri nelle primissime ore del mattino. Sul caso stanno attualmente indagando i carabinieri, i quali hanno già effettuato un sopralluogo in loco.

A rendersi conto di quanto accaduto è stata una delle titolari, Cristina Biondi, che ha esternato l’intenzione di sporgere denuncia. “Mi sono svegliata intorno alle 3 e uscendo dalla camera da letto ho subito visto le stanze di casa sottosopra – ha detto – dal negozio era sparita quasi tutta la merce: salumi, generi alimentari. Ma oltre al danno economico, tutt’altro che indifferente, c’è il timore per il fatto che qualcuno sia entrato in casa e nel negozio mentre dormivamo, senza che ce ne accorgessimo”. Il sospetto, anche alla luce del fatto che siano riusciti a compiere il furto senza dare nell’occhio, è che possa trattarsi di ladri esperti.

In attesa di sviluppi delle indagini, l’argomento promette di far discutere: i consiglieri di centrodestra Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Manuela Mussetti ed Egidio Varrecchia hanno espresso preoccupazione per quanto avvenuto. “Siamo preoccupati dall’illegalità che sta attanagliando Vinci, fra vandalismi, furti, danneggiamenti – hanno detto - è stato svaligiato un esercizio commerciale storico, che garantisce l’unico presidio comunitario per il rifornimento dell’essenziale in loco. Piena solidarietà ai gestori”. Solidarietà manifestata anche dal sindaco Daniele Vanni, che ieri ha scritto al prefetto illustrando come nelle frazioni di campagna vi siano stati episodi di furto e a Spicchio e Sovigliana si siano verificati casi di auto danneggiate e vandalismi contro i cassonetti. Nelle missiva, Vanni ha chiesto un implemento dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine e annunciato che destinerà risorse per potenziare il sistema di videosorveglianza.