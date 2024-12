Ladri al cimitero: rompono il vetro dell’auto e rubano lo zaino

Ladri in azione nei dintorni dei cimiteri (la foto è relativa a uno degli ultimi casi al cimitero della Misericordia di Empoli). Stavolta i malviventi hanno approfittato di una domenica in pieno periodo festivo per intrufolarsi all’interno di un veicolo parcheggiato al cimitero di Santa Maria. E’ accaduto intorno alle 16 di domenica scorsa in via Lucchese. I ladri, stando a quanto raccontato dal testimone dell’accaduto che ha lanciato l’allarme anche via social, avrebbero spaccato il finestrino dell’auto per rubare uno zaino custodito all’interno. Non è la prima volta che a finire nel mirino dei malviventi sono coloro che si recano nel luogo sacro per fare una visita a parenti e amici. La prudenza non è mai troppa anche in un posto dove, teoricamente, si dovrebbe essere al riparo da questi episodi. Il consiglio resta quello di prestare attenzione a non lasciare giacche e borse in auto (nè, se si decide di lasciarli nel bagagliaio, di farsi vedere mentre li si ripone), e di stare attenti anche nelle aree cimiteriali a non lasciare le borsette incustodite mentre si sistemano fiori e tombe.