L’addio a Teresa e Antonino. Forti e uniti anche nella morte

MONSUMMANO TERME

Una chiesa gremita ieri per il funerale dei coniugi Antonino Madonia e Teresa Perone, travolti dalla furia del torrente in località Quercione, nel comune di Vinci, nel nubifragio dello scorso 2 novembre mentre si stavano spostando in auto. I loro corpi sono stati ritrovati dopo diverse ore. La cerimonia funebre si è tenuto nella chiesa di Cintolese ed è stata celebrata da don Martin e don Francesco. La coppia era residente a Lamporecchio, ma aveva acquistato una casa a Monsummano, dove a breve sarebbe andata a vivere. Qui abitano anche il figlio Alessio e altri familiari della coppia: un modo per avvicinarsi alla famiglia. Per questo è stato deciso di celebrare il funerale a Monsummano, con le salme che sono state poi tumulate nel cimitero locale. Al funerale sono intervenute anche numerose autorità. Con la fascia tricolore erano presenti il sindaco di Monsummano Simona De Caro, quello di Lamporecchio Alessio Torrigiani e il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia. "Ho voluto essere vicino alla famiglia in un momento così difficile e triste – ha detto Torchia – Ho seguito con apprensione tutta la vicenda, le ricerche dei due corpi. Le due salme sono state ritrovate dopo lunghe ricerche sull’argine del fiume che scorre sul territorio di Vinci" Molto affranto anche il sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani, che insieme alla giunta, ha voluto dare un segno di vicinanza ai figli, Alessio e Isabella, della sfortunata coppia. La tragedia ha sconvolto un’intera comunità. A Lamporecchio per l’intera giornata è stato proclamato il lutto cittadino. Gli edifici pubblici hanno esposto la bandiera a lutto e durante il funerale, in segno di lutto, sono state abbassate le serrande degli esercizi commerciali.

Al funerale ha partecipato anche il prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina. In prima fila, in chiesa, sedevano i due figli Alessio e Isabella, coi rispettivi coniugi. Tanti i momenti di forte silenzio. Nell’omelia don Francesco ha espresso parole di vicinanza ai figli e ha ricordato che tanti anni fa, esattamente il 30 ottobre del 1977, nella vecchia chiesa a Monsummano Teresa e Antonino erano insieme all’altare per unirsi in matrimonio. Poi le salme sono partite per il cimitero di Monsummano.

Massimo Mancini