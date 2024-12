L’addio a Padre Vittorio. Una guida spirituale per i fedeli e gli studenti

Nella chiesa della Collegiata di Empoli, si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Padre Vittorio Di Cesare, esequie alle quali hanno partecipato, oltre a molti cittadini empolesi, anche gli insegnanti dell’Istituto Calasanzio di Empoli, compresi i dirigenti scolastici e il personale dell’Istituto medesimo.

Alla cerimonia funebre erano presenti anche molti fedeli della Cappella del Santuario della Madonna del Pozzo, di cui Padre Vittorio era cappellano da molti anni. A presiedere la cerimonia dell’estremo saluto a Padre Vittorio è stato l’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, insieme a don Guido Engels, proposto della Collegiata di Empoli, e a Padre Sergio Sereni, Provinciale dei Padri Scolopi d’Italia, insieme ai parroci della zona ed ai Padri Scolopi dell’Istituto Calasanzio.

Ai funerali di Padre Vittorio di Cesare ha preso parte anche Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli. L’omelia della santa messa è stata pronunciata dal cardinale Gambelli, che ha anche tracciato un ricordo di Padre Vittorio come sacerdote devoto e fedele e il suo grande impegno soprattutto nei rapporti che teneva con i giovani che nel tempo si sono rivolti a lui come guida spirituale. È stato poi il turno di Padre Sergio Sereni, che con grande commozione dei presenti ha ricordato quanto Padre Vittorio "si sia impegnato e quanto si sia profuso in tanti anni come educatore sensibile alle necessità dei fedeli, vecchi e giovani che fossero", che si rivolgevano comunque a lui per avere guida e conforto nei momenti difficili.

Francesco De Cesaris, presidente del Setem-Servizio del Terzo mondo, ha infine ricordato "l’infaticabile impegno di padre Vittorio di Cesare quale tesoriere della stessa associazione che sostiene le missioni dei Padri Scolopi in tutto il mondo". Infine Vittorio, ex alunno del Cavanis di Venezia, ha ricordato con commozione la figura di Padre Vittorio come educatore e Padre spirituale, che ha lasciato in tutti gli ex alunni delle scuole dove ha insegnato un ricordo indelebile. Padre Vittorio Di Cesare per quasi quarant’anni aveva prestato il suo prezioso servizio nella parrocchia di San’Andrea di Empoli. È stato un uomo di fede, ma anche un uomo di scuola, contribuendo, attraverso l’insegnamento, a formare generazioni e generazioni di giovani a Venezia, Firenze ed Empoli.