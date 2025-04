L’acqua una risorsa da sempre. Importante e da proteggere

MONTESPERTOLILa gestione dei servizi pubblici riguarda l’acqua e il servizio idrico integrato che sono entrambi il nostro bene prezioso, origine della vita e sostanza più importante sulla terra. L’acqua è il liquido più diffuso in natura, tanto che gli antichi la consideravano uno dei quattro elementi. L’acqua in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tutte le forme di vita conosciute, compreso l’essere umano; ad essa è dovuta anche l’origine della vita sul nostro pianeta ed è inoltre indispensabile anche nell’uso civile, agricolo e industriale.

L’acqua è l’origine della vita: i primi esseri viventi, appunto, erano di tipo acquatico e si sono poi evoluti arrivando sulla terra, ma essa continua ad essere la componente principale degli organismi viventi.L’acqua è la sostanza più importante e diffusa sulla terra: purtroppo per noi è utilizzabile solo in quantità molto ridotte poiché moltissima appartiene agli oceani, ed è quindi salata.L’acqua, quindi, è una risorsa fondamentale che va gestita con molta accortezza e responsabilità: non solo evitando gli sprechi, ma proteggendola dall’inquinamento.Dovrebbe far riflettere, il fatto che, l’acqua potabile non è distribuita equamente, alcune popolazioni ne dispongono in grandi quantità, e spesso viene sprecata senza rendersene conto; altre popolazioni invece hanno appena il minimo necessario per vivere.

Confservizi Cispel Toscana è l’associazione regionale delle aziende di gestione dei servizi pubblici locali nella nostra regione. Tra i vari servizi pubblici locali, c’è anche quello della distribuzione dell’acqua. Relativamente all’acqua, Cispel associa a sé le sette aziende di gestione del cosiddetto servizio idrico integrato nelle varie province toscane e promuove tutte le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali, partecipa alla redazione delle leggi e degli atti regionali sulle materie in cui operano i propri associati, assiste e supporta i Comuni nei processi formativi di società e consorzi di gestione e gli associati nella loro ricerca di miglioramento e consolidamento.

Possiede, inoltre, una società che si occupa di formazione, ricerca e consulenza. Confservizi Cispel Toscana partecipa, anche in collaborazione con la Regione Toscana, a progetti di cooperazione internazionale in Medio Oriente, nell’est Europa, in Sudamerica, in India, ed è partner della Regione Toscana per il consolidamento e lo sviluppo in attività di cooperazione internazionale nel settore dei servizi pubblici locali.