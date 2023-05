Laboratori e visite: al centro la ceramica

MONTELUPO FIORENTINO

Nuovo appuntamento oggi a Montelupo con il programma delle domeniche per famiglie, che prevede una visita guidata alla mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti“ e alle collezioni del Museo seguita da dimostrazioni di lavorazione della ceramica per gli adulti e da un laboratorio tematico per bambini presso la Fornace Red 1509.

Si parte alle ore 16 con la visita che pone l’attenzione sull’uso della ceramica come contenitore di essenze e medicinali per le farmacie storiche della Toscana. Al termine della visita sarà possibile assistere a dimostrazioni di pittura e di lavorazione al tornio presso la Fornace del Museo. A partire dalla 17, invece, spazio al laboratorio per bambini e ragazzi alla Fornace: la bottega dello speziale e la creazione di un diffusore di essenze. Durante l’attività i ragazzi saranno guidati dall’operatore nel riconoscere e miscelare i profumi della natura. Saranno create, in ceramica, delle sculture, adatte ad essere utilizzate come diffusori di essenze e profumi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0571 1590300 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]