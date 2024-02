La vita protetta. E se la nostra sim potesse parlare?

EMPOLI

Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di "Perfetti sconosciuti", con un cast straordinario in arrivo domani, alle 21, al Teatro Excelsior di Empoli. In scena ci saranno Paolo Calabrese, Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini e Marco Bonini, Valeria Solarino e Lorenza Indovina.

Si tratta di una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi.

La stagione continua lunedì 11 marzo la sua nuova regia teatrale di Ferzan Ozpetek Magnifica presenza, ispirata al film uscito nel 2012. Finale di stagione martedì 26 marzo con un classico di Goldoni Il giuocatore con Nicola Rignanese, Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, Alvia Reale e Roberto Valerio, che cura anche l’adattamento e la regia dello spettacolo. La stagione di prosa 2023-2024, promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, prevede sei spettacoli che si terranno al Teatro Excelsior. Per acquistare i biglietti per i singoli spettacoli telefonare nei giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18 a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 per verificare eventuali disponibilità. Prezzi per biglietti: intero 21 euro, ridotto 18 euro; ridotto punti Coop 10 euro.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate.