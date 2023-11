La vita in Israele nelle foto di Marco Pieri

Ormai da giorni la grave situazione sul fronte israelo-palestinese è alla ribalta mediatica mondiale e questo pomeriggio alle 17 sarà inaugurata a Montespertoli proprio una mostra fotografica dal titolo "Sha’ananim – Storie di Israele, racconto per immagini e parole". "In un momento di grande dolore, l’incontro ha lo scopo di raccontare i volti di Israele nella loro quotidianità, così come si è mostrata ai miei occhi e al mio obiettivo nel luglio 2023". Queste le parole di Marco Pieri (nella foto), vicesindaco di Montespertoli e autore degli scatti, per il quale questo evento rappresenta un tentativo di mostrare l’umanità varia che compone il mosaico di quella società in un momento in cui le notizie di ogni giorno non consentono di soffermarcisi. "Non è tanto un tentativo di evasione – conclude –, quanto piuttosto il bisogno di rimanere aggrappati alla vita". L’incontro, ospitato dal Loft 19 con l’organizzazione del Circolo Fotografico Fermoimmagine Montespertoli, è aperto a tutti fino a esaurimento posti. "La scorsa estate ho passato un mese in Israele, tra Gerusalemme e Tel Aviv, per studiare – racconta ancora Pierini –. Il risultato è stato quello di avere il rullino pieno di fotografie. Ne è venuto fuori un piccolo foto-racconto della quotidianità di quel Paese prima di questa tragica guerra. Ci saranno letture, tante foto e molte domande da porsi".