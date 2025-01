La Via dei presepi si fa... più dolce

Prosegue a Cerreto Guidi la tredicesima edizione de "La via dei presepi" e in questo primo fine settimana del nuovo anno lo fa con una connotazione decisamente dolce. Da sabato a lunedì prossimo, giorno dell’Epifania, si terrà infatti dalle 9 alle 20 in piazza Vittorio Emanuele II, "Cerreto Ciok", un evento imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato. Ai piedi della Villa Medicea sarà possibile degustare e acquistare cioccolata artigianale di ogni tipo ed anche altre prelibatezze dolci e salate.

Tra praline raffinate e cioccolata calda fumante, sarà un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera accogliente e rilassata del borgo mediceo, con attrazioni per grandi e piccini, i negozi aperti e soprattutto la via dei presepi con duecento rappresentazioni della natività disseminate in ogni angolo del centro storico oltre all’unico presepe all’uncinetto. Tra le attività collaterali dopodomani alle 16 alla biblioteca Perodi spazio a "I tre Re d’Oriente. Leggende sulla Natività e dintorni...", spettacolo per bambini con il raccontastorie Michele Neri. Domenica alle 15 invece, in via Santi Saccenti ecco "Ludobus", la ludoteca itinerante con animatori e giochi in legno per grandi e piccini a cura dell’Avis di Cerreto Guidi, mentre alle 17 in biblioteca si terrà lo spettacolo musicale "Xmas Carols e...", a cura di Mirco Dimitrio di Muzika Aps.