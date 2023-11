La tempesta e gli aiuti: "Grazie ai volontari"

La filiera dei soccorsi sul territorio ha funzionato grazie al lavoro di tantissime persone. "Voglio ringraziare di cuore tutti i volontari della protezione civile, delle associazioni di Fucecchio e degli altri territori, i dipendenti del Comune impegnati nella centrale operativa – spiega il sindaco Alessio Spinelli –: tutte persone che con senso del dovere e spirito di sacrificio hanno lavorato ininterrottamente per aiutare i cittadini colpiti da questa alluvione". La tempesta ha abbattuto alberi di grosse dimensioni, per fortuna senza causare danni alle persone. Ha causato anche frane: le principali si sono verificate nella zona collinare delle Cerbaie, sulla vecchia strada provinciale Romana Lucchese, sulla Strada provinciale 111 per Massarella, su via Ramoni, via di Rimedio e via Montebono. Gli interventi immediati hanno evitato la chiusura al traffico. Sono state messe in sicurezza. Ma ora – fanno sapere in Comune – appena sarà terminata la fase emergenziale, sarà necessario lavorare per la sistemazione.