La targa per l’infermiere Di Lorenzo

L’iniziativa è stata realizzata alla presenza dei colleghi che hanno avuto modo di conoscerlo da vicino e apprezzarlo come professionista. E che quindi hanno voluto, ricordare una storia d’impegno, passione, capacità professionali e disponibilità verso tutti. Ora c’è una targa a fermare nel tempo tutto questo. A darne notizia è l’Asl Toscana Centro.

Una targa su quelle mura che per tanti anni sono state la sua seconda casa, com’è sempre o quasi, con i posti di lavoro. E ancora di più quando il luogo del proprio lavoro è un ospedale a contatto con la sofferenza e la speranza. La targa è stata affissa all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio ed è in ricordo dell’infermiere coordinatore della sala operatoria, Antonio Di Lorenzo. Di Lorenzo è stato un infermiere storico che ha lavorato all’ospedale di Fucecchio fin dagli anni Settanta, segnatamente nel reparto di chirurgia, diretto dal professor Giuseppe Lucci. Alla cerimonia era presente la dottoressa Silvia Tinacci responsabile del servizio di anestesiologia per il Cesat, Letizia Pontanari, coordinatore infermieristico ospedale in rappresentanza della direzione sanitaria ed infermieristica insieme ad altri rappresentanti del personale sanitario del presidio ospedaliero ed alcuni familiari e amici.

Durante la cerimonia di affissione i colleghi del reparto hanno voluto ricordare il collega con queste parole che sono molto toccanti e che lo rappresentano in pieno: "Era una persona professionalmente molto preparata e umanamente sempre disponibile con tutti. Abbiamo deciso di commemorarlo con l’affissione di una targa affinché resti un ricordo indelebile nel nostro ospedale come è rimasto in tutti noi".