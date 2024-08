La strada verde illuminata. Arrivano i lampioni al led

VINCI

"Un intervento che rappresenterà una sorta di "antipasto" dei cantieri di "Vinci Immaginari Futuri". Fra questi ultimi, il primo inizierà il prossimo settembre e l’ultimo si concluderà nel 2026: due anni di lavori complessivi, per un’operazione da 3.600.000 volta a riqualificare il borgo". Il sindaco Daniele Vanni ha così descritto il cantiere che porterà alla definitiva riqualificazione della "Strada Verde". Si tratta dell’operazione da circa 200mila euro con lo scopo di valorizzare il percorso di quasi due chilometri che collega il centro di Vinci capoluogo alla casa natale di Leonardo ad Anchiano: la strada è già percorribile da qualche tempo, chiudendo idealmente un iter avviato qualche anno fa. Restano tuttavia da ultimare le rifiniture legate in primis all’illuminazione, con i lavori che sono stati affidati proprio pochi giorni fa e che si concluderanno entro il prossimo 30 novembre. Gli operai interverranno nella strettoia di via Cino da Pistoia e via Belvedere, installando lampioni al led al posto di quelli presenti ed aggiungendone altri.

"L’obiettivo è di rendere il percorso più facilmente fruibile da cittadini e turisti – ha proseguito Vanni - consentendo al contempo un netto risparmio in termini energetici". Si tratta di una strada sulla quale l’ente punta da tempo, fra le varie iniziative e i vari strumenti turistici legati alla figura di Leonardo. Soprattutto nel periodo estivo, particolarmente sensibile al turismo: lo dimostrano ad esempio gli ultimi incassi del Museo Leonardiano e della Casa Natale di Leonardo, che hanno fatto registrare entrate rispettivamente per circa 82mila e poco più di 14mila euro (in gran parte derivanti dai biglietti d’ingresso e dalle guide) nello scorso mese di giugno. "I lavori relativi alla Strada Verde rientrano nell’ottica di valorizzare ulteriormente il borgo – ha concluso il primo cittadino – e nel futuro prossimo, considerando che a settembre partirà ad esempio il cantiere del nuovo parcheggio di via dei Martiri nell’ambito di Vinci Immaginari Futuri, l’intenzione, l’intenzione è di condividere i vari passaggi degli interventi dei vari cantieri in programma con residenti e commercianti, nell’arco di assemblee pubbliche a cadenza mensile".