La storia di Nives. Come riuscire a sopravvivere

La nuova stagione di prosa del Teatro Gat di Castelnuovo entra nel vivo. Dopo il doppio appuntamento dello scorso week-end con due spettacoli dedicati alla lotta contro la violenza sulle donne, sabato prossimo alle 21.30 sarà la volta di Enrico Pompeo e del suo “Loriano, c’è Nives a telefono”, un adattamento da “Nives” di Sacha Naspini. Siamo a Poggio Corbello, borgo rurale della campagna maremmana, negli anni Ottanta, in una casa isolata dal paese. Qui vivono Nives e Anteo, contadini, vicini ai settanta anni tutti e due. Una mattina Anteo va a rigovernare i maiali, fa freddo, gli prende un coccolone e muore. Nives, rimasta sola, tiene botta, ma non riesce a dormire: "Le giornate sono lunghe, le ore sono badilate nei denti". Per farsi compagnia, prende una gallina dal pollaio, Giacomina, e se la porta in casa: con lei accanto, nel letto, Nives torna a dormire ‘come una faraona’. Una sera, mentre le due sono in salotto a guardare la televisione, Giacomina si blocca, si impalla. Nives è presa dal panico, non sa che fare, alla fine decide di chiamare al telefono, Loriano, il veterinario del paese. Durante questa telefonata vengono fuori tutti i segreti inconfessabili della comunità del paese. “Loriano, c’è Nives a telefono” è un lavoro su come elaborare il lutto, la perdita di un affetto caro, sul trovare la forza per andare avanti, accettando le proprie debolezze: "Io non sarò stata una campionessa come madre e come moglie, ma almeno non mi sono mai ingannata". Insegnante di italiano alle scuole medie, livornese classe 1972, Enrico Pompeo ha scritto vari libri tra cui il romanzo “Nessuno ha dato la buonanotte” ed è drammaturgo e regista dello spettacolo “La cattiva strada”, un omaggio a Fabrizio De Andrè con il patrocinio della Fondazione De Andrè. Inoltre è redattore della rubrica “Consigli di letture” per Azione Nonviolenta ed organizza laboratori di arte e comunicazione presso l’Agriturismo Montevaso di Chianni, in provincia di Pisa. Per le prenotazioni è possibile consultare il sito www.gatteatro.net.