La Stella di bronzo del Coni consegnata a Claudio Del Rosso

Un riconoscimento importante e ’dovuto’. Claudio Del Rosso (nella foto tratta da Fb) nei giorni scorsi ha ricevuto la Stella di bronzo al merito sportivo per mano del presidente del Coni Giovanni Malagò al Centro tecnico federale Figc di Coverciano. "Faccio i miei complimenti a Claudio per il riconoscimento ricevuto, da empolesi siamo orgogliosi quando un nostro concittadino che si impegna e si dedica in questo caso alla missione sportiva viene riconosciuto anche da un’istituzione come il Coni", commenta l’assessora del Comune di Empoli Laura Mannucci.

"Conosco Claudio da anni – aggiunge il sindaco Alessio Mantellassi – ed è indubbio il suo apporto nell’ambito sportivo. La città di Empoli lo sa e gli è grata, ma sapere che anche il Coni ha elevato la sua storia sportiva al grado di Stella di bronzo al merito sportivo ci rende pieni di orgoglio. Il ciclismo e il tennis sono stati la sua passione, ma la sua esperienza ha portato tutto lo sport empolese a salire di livello".