La Sr429 sotto sequestro. Pressing sulla Regione: "Servono risposte rapide"

"Va tutelata l’attività processuale, ma anche la sicurezza stradale dei cittadini. Per questo, dopo aver già avanzato nei giorni scorsi alcune proposte, serve una decisione in tempi brevi ed è per questo che abbiamo inviato una comunicazione formale alla Regione e alla Metrocittà". Lo ha dichiarato il sindaco Francesca Giannì, facendo sapere di aver scritto ai due soggetti istituzionali competenti in merito alla Sr429 per chiedere al più presto un riscontro circa le richieste avanzate per armonizzare la circolazione. Tutto è partito, com’è noto, a seguito della decisione della Procura di sequestrare il tratto che va dal km 58+900 al km 59+100 e attraversa Petrazzi, per un supplemento di indagini sulla morte di Lorenzo De Luca.

E le criticità sono molteplici: la prima è che non ci sono date certe sul dissequestro, visto che la scadenza dell’attuale provvedimento è stata fissata al prossimo 30 settembre ma potrebbe essere prorogata. E poi, stando a quanto si apprende, la Regione avrebbe previsto una serie di lavori manutentivi sulla "vecchia" 429 e fra i punti interessati dagli interventi ci sarebbe a quanto pare anche il ponte di Pesciola. Ecco quindi che, a prescindere da quando la corsia sequestrata tornerà a essere utilizzabile, secondo l’amministrazione occorre agire anche in prospettiva e pensare a provvedimenti più lungimiranti per evitare di paralizzare la circolazione. "Capiamo il sequestro, nessuno lo mette in dubbio – ha aggiunto Giannì –: vogliamo capire se e quando verranno realizzate queste attività di cantiere sulla Pesciola e quanto incideranno sul traffico un solo un impianto semaforico in ogni caso non può bastare: abbiamo richiesto già adesso l’installazione dei movieri nelle fasce orarie più frequentate e l’interdizione al traffico pesante, fatta eccezione per quelli diretti verso le aree industriali del territorio". La richiesta sui movieri potrebbe essere accolta. "So che la Metrocittà sta cercando di organizzare il servizio di movieri – ha concluso – anche grazie alla collaborazione sindaco di Certaldo. Ho raccolto infine segnalazioni di cittadini e aziende che fanno presente come anche sulle strade di campagna alternative alla Regionale ci siano criticità per il traffico aumentato".