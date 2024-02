La sosta a pagamento. Uno sportello d’aiuto

Da alcuni giorni è iniziata la gestione della sosta a pagamento nelle zone limitrofe al centro cittadino da parte della società Segnaletica Industriale Stradale. Un cambiamento importante per la città per residenti e per chi frequenta Fucecchio. In questa fase ogni venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al piano terra del palazzo comunale (piazza Amendola, 17), la società è presente con uno sportello dedicato alle informazioni e al rilascio abbonamenti. La società ricorda che Sono previsti due tipi di abbonamenti: quello ordinario (25 euro al mese) e quello riservato ai residenti in zona ZTL Centro (10 euro al mese). Possono beneficiare di quest’ultimo tipo di abbonamento anche i residenti in via Trento (fino ai civici 25 e 26), via Sauro, corso Matteotti e piazza Montanelli. A parte il discorso abbonamenti, la tariffa, valida in tutte le zone, è di 1 euro per la prima ora (frazionabile con un minimo di 20 minuti e 0,30 euro), 1 euro per la seconda ora e 2 euro per le ore successive.