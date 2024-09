"La soluzione per la sicurezza? Un accordo con le guardie giurate"

La Lega torna a parlare di tutela dell’ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini a Fucecchio. "I problemi a Fucecchio ci sono e guardando ai fatti in maniera costruttiva – commenta Marco Cordone, viceSegretario provinciale di Firenze del Carroccio e segretario della sezione comunale di Fucecchio –, ci sembra che l’amministrazione non abbia fatto granché per cominciare a risolverli: per noi da sempre il problema dei problemi perché ‘non c’è Libertà senza Sicurezza’. Si, qualche giorno fa abbiamo visto nel centro di Fucecchio, la presenza di due agenti della polizia municipale e di due carabinieri con i cani e la giunta guidata dal sindaco Emma Donnini, ci fa sapere attraverso la pagina Facebook del Comune che questo è un primo passo verso la riorganizzazione del corpo della polizia locale ma tutto ciò ci sembra solo un timido inizio".

L’opposizione riflette anche sui numeri. "L’organico della Municipale – continua la nota – ci dicono sia di 14 unità poi di 12 e potrebbe essere integrato fino a un massimo di 15 unità, ma due agenti sarebbero in uscita dall’organigramma e comunque, rileviamo noi, ancora la polizia municipale è una gestione associata dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa. Senza considerare poi le difficoltà e le lungaggini burocratiche". Da qui un nuovo appello, già fatto alla fine dello scorso agosto, per stipulare tra il Comune e qualche Istituto di vigilanza, "degli accordi al fine di integrare il lodevole lavoro che la polizia locale e le forze dell’ordine svolgono quotidianamente sul territorio, con l’ausilio delle cosiddette guardie giurate perché purtroppo la delinquenza non si ferma ad aspettare l’avvenuto incremento di organico dei nostri vigili urbani ma anzi ogni giorno accelera sempre di più". Infine Cordone chiosa sulle Cerbaie: "Due anni fa proposi di utilizzare con funzioni di agenti di polizia, i militari di Strade sicure e questa proposta la rinnovo oggi".