La sindaca in tour nelle frazioni: "Trovo tanta partecipazione"

Si è tenuto a Galleno il terzo appuntamento di “Idee in circolo“, il ciclo di incontri della giunta comunale con la cittadinanza, che proseguiranno questa sera presso la sede della contrada Querciola. "Un’altra occasione preziosa per confrontarci su temi concreti – spiega la sindaca Emma Donnini, dopo l’incontro – e raccogliere segnalazioni e suggerimenti. Questi incontri ci permettono di ascoltare direttamente dai cittadini spunti e proposte utili per migliorare il lavorio amministrativo". "A Galleno – aggiunge Donnini – c’è voglia di partecipazione, con tante idee propositive e grande attenzione verso il territorio. E’ proprio da qui che dobbiamo partire per dare risposte concrete ed efficaci. Grazie al circolo Arci per l’ospitalità e a tutti coloro che hanno partecipato con spirito costruttivo e voglia di fare. Il percorso continua".

Questi i prossimi appuntamenti: lunedì 24 a Torre (sede della contrada, via San Gregorio), lunedì 31 presso la sede della contrada Sant’Andrea (via di san Giorgio), mercoledì 9 aprile a San Pierino (sede della contrada, via del Cedro), lunedì 14 a Ponte a Cappiano (circolo Arci, via Romana Lucchese) e mercoledì 16 a Botteghe (circolo Arci, via Pistoiese). “Idee in circolo“ è nato sulla sulla scia del positivo riscontro di “Un caffè con la sindaca“, la serie di incontri della sindaca nelle frazioni in concomitanza con il progetto “Urp nelle frazioni“.