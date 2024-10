La sicurezza è a portata di tutti. Due nuovi defibrillatori in strada: "Preziosi per salvare vite umane"

La prontezza è fondamentale quando si tratta di soccorrere qualcuno colto da malore. Il Comune di Montespertoli continua a investire nella sicurezza della comunità, inaugurando due nuovi Defibrillatori automatici esterni: dispositivi fondamentali per intervenire in caso di arresto cardiaco. I Dae sono stati posizionati in punti strategici del territorio proprio per garantire un rapido accesso e aumentare le possibilità di salvare vite umane. Il primo, donato dalla Farmacia Nova, è stato installato in viale Matteotti civico 33, accanto al negozio. Il secondo, acquistato grazie ai contributi della P.A. Croce d’Oro e al sostegno dei cittadini raccolto durante cene di solidarietà, si trova nella località di Tresanti, al civico 106. L’iniziativa rientra nel progetto “Montespertoli ci sta a cuore”, promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di creare una rete di defibrillatori accessibili 24 ore su 24, per garantire un soccorso tempestivo in caso di emergenza cardiaca.

Durante la cerimonia di inaugurazione, l’assessora Daniela Di Lorenzo ha espresso soddisfazione per il progetto. "I defibrillatori possono salvare vite in attesa dell’arrivo dei soccorsi – ha detto –. Siamo fieri di questa rete salvavita a disposizione dei nostri cittadini". Anche Mariano Falcini, presidente della Croce d’Oro, ha ribadito l’importanza della formazione della popolazione. "Avere dispositivi salvavita sul territorio non basta – si è detto soddisfatto, ma lanciato una nuova sfida –. È fondamentale che i cittadini siano in grado di riconoscere un arresto cardiaco e utilizzare i Dae in modo efficace, praticando una rianimazione cardiopolmonare di qualità".

Ad oggi, sono dodici i Dae installati nel territorio di Montespertoli, compresi quelli presenti in ogni plesso scolastico. Il prossimo sarà posizionato a San Quirico, mentre i fondi per l’installazione di un ulteriore dispositivo a Botinaccio saranno raccolti domenica 10 novembre, durante un pranzo benefico presso la pizzeria Silvano. Per partecipare, è necessaria la prenotazione al numero 347 53 57 755. Con questo progetto, Montespertoli si conferma – come fanno notare dalla stessa amministrazione – un comune sempre più cardioprotetto e attento alla sicurezza dei propri cittadini.