"La sfilata della vita", ecco gli SPIattori

CASTELFIORENTINO

Torna la Compagnia degli SPIattori nella nuova commedia scritta da Augusta Elena Giglioli, per la regia di Lucia Taddei e Diego Conforti. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, in occasione della rassegna “Castelfiorentino in scena“, con lo spettacolo “La sfilata della vita“. In una RSA, per combattere la depressione degli ospiti, si decide di far fare loro una sfilata che sarà alquanto singolare e divertente ed esalterà i talenti di ognuno, ma anche il rammarico per i sogni non realizzati. Una commedia brillante con un “pizzico” di amarezza. A salire sul palco, in rigoroso ordine alfabietico, saranno Maria Grazia Baldi, Vita Beninati, Luciano Bertini, Ena Bianchi, Tamara Bracali, Carlo Campinoti, Roberta Cantini, Franco Corsoni, Floria Fiaschi, Renzo Fiaschi, Andrea Donati, Gioietta Guidi, Lucia Mannucci, Isa Micheli, Mariella Niccolini, Nicoletta Nozzoli, Rossana Parri, Rosanna Ulivieri e Maria Virgilio.

Intanto il concerto jazz “Mingus - La storia di un mito”, annullato lo scorso dicembre per l’indisposizione di uno degli artisti, non sarà riprogrammato. Per richiedere il rimborso dei biglietti è sufficiente scrivere a [email protected], allegando una scansione o una foto leggibile dei biglietti e specificando nel testo i seguenti dati: nome e cognome del richiedente/intestatario del conto, recapito telefonico e codice Iban sul quale effettuare il bonifico.