La scuola Hack cresce ancora. Al via i lavori al terzo lotto. Nuovi spazi per l’infanzia

Nei mesi scorsi è stata completata definitivamente la realizzazione del secondo lotto della scuola "Margherita Hack" e la progettazione del terzo, i cui lavori sono iniziati da pochi giorni e, tempo permettendo, si spera proseguono spediti. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale nelle scorso ore, facendo il punto sulla terza parte dell’operazione che riguarderà il plesso scolastico. Il piano prevede nel dettaglio la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia attigua all’odierno istituto, da realizzare con risorse che arriveranno dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si parla del dettaglio di un investimento da oltre 3.495.000 euro, che si pone l’obiettivo di realizzare un’area scolastica nel verde del Parco dell’Ambrogiana, in edilizia sostenibile con un un’impronta ecologica a impatto quasi zero.

Il nuovo complesso sarà dotato di un nido (per bimbi da 0 a 3 anni) e di un asilo (per un’utenza dai 3 ai 6 anni). Un’opera che sarà corredata anche di un parcheggio volto a risolvere una carenza più volte fatta presente dai cittadini in quella zona del borgo. Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso autunno e la superficie complessiva dell’area dell’intervento, compresa la parte già realizzata, è di 10.460 metri quadrati (con il nuovo cantiere che riguarda un’area di 5.900). E l’edilizia scolastica sarà anche l’argomento dell’incontro aperto a tutta la cittadinanza fissato per dopodomani alle 21.15 presso il MMAB, nel corso del quale la giunta Masetti esporrà gli interventi effettuati negli ultimi anni e quelli ancora in corso.