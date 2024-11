la scena tra la gente

"Invito tutte le cittadine e i cittadini che vengono a conoscenza di fatti di questo tipo ad avvisare le forze dell’ordine o noi direttamente – commenta l’assessora Valentina Torrini –: provvederemo non solo a segnalare i fatti alle stesse, ma come è accaduto già in diversi casi, ad accompagnare le persone dalla polizia e dai carabinieri. Ci tengo a dire, in merito alle ultime dichiarazioni dell’opposizione (sullo spaccio davanti alle scuole, ndr), che non tutto quello che si fa a tutela della sicurezza delle cittadine e dei cittadini si può raccontare, perché se diciamo pubblicamente che ci stiamo occupando di alcuni fenomeni, che avvengono in alcuni luoghi della nostra città, facciamo un grande piacere soprattutto a chi quei reati li commette, che si organizza in modo diverso. Se l’interesse dell’opposizione è ridurre i fenomeni di criminalità, li invito ad adottare un comportamento analogo al nostro. Possono rivolgersi anche a noi, non solo ai media. Abbiamo già organizzato incontri tra i dirigenti degli istituti e le forze dell’ordine e tra i commercianti e le stesse. Facciamole lavorare".