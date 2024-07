La richiesta della Croce Rossa: "È emergenza per il sangue. C’è bisogno di donazioni"

L’appello è di quelli che non possono cadere nel vuoto: servono donazioni di sangue. Le emergenze e soprattutto gli interventi chirurgici non vanno in vacanza, ma, come spesso accade, le vacanze coincidono spesso con un calo importante nel numero delle donazioni e quindi le associazioni che si occupano della raccolta fanno appello a tutti i donatori e a chi potrebbe diventarlo di non partire senza prima essersi ricordati di chi ha, o potrebbe, avere bisogno. A questo proposito arriva la richiesta di aiuto da parte della Croce Rossa Italiana, in particolare la sezione dell’Empolese Valdelsa. "In questo periodo – scrive l’associazione in una nota – si sta verificando sul nostro territorio una grave carenza di sangue di tipo 0 positivo ed un’importante carenza di sangue di tipo 0 negativo e A positivo. Come Croce Rossa Italiana – Comitato di Empoli – prosegue la nota – vogliamo lanciare un appello a tutta la popolazione di andare a donare, soprattutto per questi tre tipi di sangue ma non solo, in modo da uscire da quest’emergenza".

"La donazione di sangue è molto importante per tutti – si spiega ancora dalla Cri – Soltanto grazie ai donatori infatti si possono avere le sacche di sangue che sono indispensabili nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche, nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo, e in casi di anemie croniche". La nota si conclude ricordando a chi non ha mai donato il sangue o comunque per qualsiasi altra informazione che la Cri è contattabile all’indirizzo mail [email protected], sempre presidiato dai volontari dell’associazione.