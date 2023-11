La rete idrica osservata speciale

Per quanto riguarda le criticità nell’erogazione di acqua, Acque Spa ha comunicato che sono in via di superamento gli abbassamenti della pressione nel capoluogo e a San Pierino, pur rimanendo significativi segnali di perdite idriche – al momento occulte e probabilmente dovute a smottamenti – che potrebbero nelle prossime ore o giorni rendere necessari interventi di riparazione urgente. Il gestore fa sapere che la situazione sarà comunque condizionata ancora dalle condizioni metereologiche che, anche per le prossime ore, si preannunciano avverse stante l’allerta. Nonostante questo, l’attività dei tecnici di Acque – viene spiegato – prosegue incessante con l’obiettivo "di portare a termine le riparazioni dei guasti ancora presenti e sopperire, ove possibile, all’assenza della fornitura di energia elettrica con l’attivazione di gruppi elettrogeni".