La questione sicurezza. Dopo i fatti di via Marx indetta la Commissione

"Avevamo chiesto una presa di posizione netta da parte del sindaco Campatelli, ma a distanza di mesi non abbiamo riscontrato alcun miglioramento sul fronte sicurezza. Anzi, continuiamo a ricevere tantissime segnalazioni di episodi spiacevoli, atti di violenza e criminalità". È il pensiero di Pardo Cellini (nella foto), consigliere comunale di Più Certaldo, a proposito della "questione sicurezza" tornata d’attualità anche alla luce dell’episodio verificatosi lo scorso venerdì in via Carlo Marx. E che con tutta probabilità sarà uno degli argomenti della prossima commissione Garanzia e Controllo convocata per domani. Per l’occasione, stando a quanto si apprende, saranno presenti anche i rappresentanti dei carabinieri della stazione di Certaldo e del comando di polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Stando a quanto ricostruito a seguito delle indagini, il gruppo di cittadini stranieri che pochi giorni fa ha occupato via Marx urlando e brandendo mazze, martelli e fumogeni stava cercando di entrare nell’edificio dell’ex-mensa, lo stesso che sarebbe stato occupato fino alle scorse settimane (tanto da indurre la società titolare dello stabile a chiuderne gli accessi e ad assumere un vigilante). Cellini ha però ricordato anche il "caso" dello scorso novembre, quando un trentenne pakistano ha aggredito all’improvviso due militari dell’Arma fra via 2 Giugno e viale Matteotti. L’amministrazione ha di recente annunciato il potenziamento del sistema di videosorveglianza tramite 20mila euro che serviranno ad aggiungere nuove telecamere in più zone del territorio, ma l’opposizione civica chiede uno sforzo ulteriore.

"Vogliamo individuare assieme alle altre forze politiche le criticità e le strategie per fronteggiare la spirale di degrado in cui sta scivolando il paese – ha concluso Cellini, lanciando un appello – occorrono unione di intenti e forza di volontà, oltre ad un impegno concreto da parte di tutto l’arco politico che possa essere riscontrato e rivalutato in maniera periodica durante i prossimi mesi della legislatura".