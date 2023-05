La prima volta di “Pane e tulipani“

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Marco Pierini, l’aveva detto: "In una località con molte famiglie come Baccaiano, mettere a disposizione un parco attrezzato rappresenta un bellissimo investimento sul futuro". L’ha ribadito ieri, quando proprio insieme a famiglie e bambini ha tagliato il nastro per l’inaugurazione del Parco ‘Maria Montessori’ a Baccaiano, che include zona a verde pubblico ed il rifacimento del vecchio campo sportivo. Baccaiano con l’abito buono della festa, dunque, abito leggero per la mite e bellissima giornata di primavera che ha agevolato l’afflusso di tanta gente anche dai posti vicini. E’stata anche occasione della prima edizione della Festa "Pane e Tulipani" organizzata dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli. Una bella vetrina per il florovivaismo locale.