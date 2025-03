La piscina al momento resta chiusa

Fra i servizi che non saranno disponibili nei prossimi giorni per la cittadinanza empolese e per chi viene da fuori ad allenarsi va inserito anche quello normalmente offerto dalla piscina comunale. Il maltempo dirompente e le piogge di venerdì e sabato hanno provocato allagamenti anche alla piscina comunale di via delle Olimpiadi. Dall’amministrazione comunale empolese hanno fatto sapere che Aquatempra, che è l’attuale gestore dell’impianto, ha confermato la chiusura al pubblico degli utenti della piscina fino al ripristino di alcuni locali tecnici che sono stati negativamente interessati dall’alluvione.

La stessa Aquatempra sul proprio profilo social ha tenuto a specificare che “le lezioni perse in questo periodo di chiusura potranno essere recuperate nelle prossime settimane senza limitazioni di tempo“. Il gestore ha inoltre comunicato che sarà sua premura rendere tempestivamente note le modalità di riapertura dell’impianto.