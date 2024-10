La passerella sull’Agliena sotto la lente

La passerella sull’Agliena, recentemente completata e inaugurata, sarà oggetto di discussione nel corso della seduta del consiglio comunale fissata in prima convocazione per le 18:30 odierne: i consiglieri di Più Certaldo hanno infatti presentato un’interrogazione sul tema. La formazione di Pardo Cellini (nella foto in alto) chiede delucidazioni sull’intervento di adeguamento statico e sismico da oltre 400mila euro (finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sulla struttura che collega via Trento e via Ciari. E si focalizza in particolare sull’accessibilità alla stessa e sulla tematica delle barriere architettoniche, ripartendo dalle difficoltà di accesso e di utilizzo della passerella che utenti con disabilità avrebbero già riscontrato. Un tema che non molto tempo fa, più o meno in contemporanea con Più Certaldo, venne sollevato peraltro anche dalla Lega, nelle settimane immediatamente successive al taglio del nastro. E allora, l’amministrazione fece capire che si trattò di una scelta obbligata, in buona sostanza: l’operazione è stata stata realizzata sulla base della "vecchia" passerella risalente agli anni ‘60, quando la normativa era differente da quella attuale.

Sostituirla e realizzare ex-novo una nuova passerella avrebbe pertanto richiesto sul piano economico una somma ben più alta di quella impiegata alla fine, senza avere oltretutto la certezza di poter intercettare le risorse necessarie e soprattutto di portare a termine l’opera in tempi relativamente brevi. Chissà però che il sindaco e la giunta non possano informare il consiglio di ulteriori sviluppi emersi nel frattempo.